Vittoria – Momenti di paura oggi, intorno alle ore 13, a Vittoria, in Piazza Italia, proprio davanti all’ingresso delle scuole, nei pressi del monumento del cavallo di bronzo di Arturo Di Modica. Una donna è stata investita da un veicolo mentre si recava a prendere il figlio all’uscita della scuola. L’incidente ha assunto subito i contorni di un grave episodio di pirateria stradale: il conducente non si è infatti fermato dopo l’impatto per prestare soccorso, dileguandosi.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere la vittima. Le sue condizioni di salute sono attualmente al vaglio dei sanitari.

Le indagini per risalire al responsabile sono state affidate alla Polizia Municipale di Vittoria. Gli agenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero già fornito un elemento cruciale: il veicolo pirata sarebbe una Fiat Punto di colore bianco, guidata da una donna. I vigili urbani sono ora sulle tracce della conducente per rintracciarla e chiarire l’accaduto.