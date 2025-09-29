Vittoria – Un tentativo di rapina è stato sventato ieri pomeriggio a Vittoria, in un centro scommesse situato in via Diaz, proprio di fronte all’Assessorato comunale ai Servizi sociali, in prossimità della stazione ferroviaria.

L’episodio ha avuto una svolta inattesa grazie al coraggio del personale. Il criminale, infatti, è stato bloccato e immobilizzato dai dipendenti del centro scommesse durante l’azione.

Sul posto è intervenuta rapidamente la Polizia, che ha preso in consegna l’uomo. Si tratterebbe di un individuo già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti. Il pluripregiudicato è stato condotto in commissariato per gli adempimenti di carattere giudiziario.