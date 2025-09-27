Presto fuori su tutti i digital store la nuovissima canzone di Riccardo Ricci, in arte Firelight, giovane cantautore che è riuscito a conquistare le radio grazie al suo ultimo successo discografico dal titolo “L’amore non ha prezzo”, il nuovo singolo sarà presentato niente meno che alle selezioni di “Sanremo Giovani 2025”.
Firelight annuncia che dal 2026 partirà in tour dalla Toscana e fino alla Sicilia. il giovane cantautore annuncia che tra le tappe siciliane ci sarà la provincia di Ragusa.
