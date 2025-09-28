Modica – Ennesimo episodio di violenza e inciviltà nel centro storico di Modica. Giovedì scorso, poco dopo la mezzanotte, il personale di una pizzeria a Modica Bassa, vicino al teatro Garibaldi, è stato aggredito da un cliente in evidente stato di alterazione.

L’uomo, di nazionalità nigeriana, dopo aver consumato diverse birre, ne ha richieste ancora. Al rifiuto da parte dei dipendenti, l’uomo è andato su tutte le furie: ha afferrato una bottiglia di birra, l’ha rotta e ha minacciato uno dei dipendenti della pizzeria, puntandogli il vetro rotto alla gola.

Allertata immediatamente, una pattuglia della Polizia è giunta sul posto. Nonostante il tentativo di fuga, l’uomo è stato bloccato dai poliziotti. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, l’aggressore ha anche aggredito gli agenti.

L’episodio riaccende la preoccupazione tra i residenti del centro storico, che lamentano un crescente senso di insicurezza, temendo persino per una semplice passeggiata serale.