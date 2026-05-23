Scicli finisce nella rete internazionale della Rai con un documentario dedicato alla mostra di Giorgio De Chirico allestita in città. La produzione televisiva, realizzata da Rai.Com, sarà distribuita in 80 Paesi e raggiungerà un pubblico stimato di circa 100 milioni di spettatori.

Le riprese sono state effettuate nelle ultime ore da una troupe della società della Tv pubblica che cura la commercializzazione dei contenuti Rai all’estero. Il progetto è stato promosso dall’Assessorato regionale al Turismo della Regione Siciliana.

A comunicare la notizia è stato il sindaco di Scicli, Mario Marino, che ha sottolineato la portata internazionale dell’iniziativa legata alla mostra dedicata a Giorgio De Chirico.

L’esposizione è stata organizzata da Sikarte con il patrocinio del Comune di Scicli e nelle ultime settimane ha attirato visitatori anche da fuori provincia, rafforzando il posizionamento culturale della città nel circuito turistico siciliano.

Il documentario verrà distribuito tra Stati Uniti, Canada, Australia, Africa, Asia e Sudamerica. Secondo quanto reso noto dal Comune, il prodotto televisivo arriverà anche in Mongolia. La produzione sarà inoltre acquistata da Paramount+, ampliando ulteriormente la diffusione delle immagini girate nel centro storico sciclitano.

La scelta di dedicare una produzione internazionale alla mostra rappresenta anche una vetrina per il patrimonio urbano di Scicli, già inserita nel circuito Unesco del Val di Noto e spesso utilizzata come location televisiva e cinematografica.

Nel documentario trovano spazio le opere dell’artista metafisico e gli scorci del centro barocco, con particolare attenzione all’atmosfera urbana che caratterizza la città.

Per il territorio si tratta di un’operazione con ricadute soprattutto sul fronte turistico e della promozione culturale. La presenza della Rai e la distribuzione internazionale possono aumentare la visibilità di Scicli nei mercati esteri interessati al turismo culturale e alle destinazioni siciliane.