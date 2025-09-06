Riccardo Ricci, noto con il nome d’arte Firelight, a soli 21 anni si sta affermando nel panorama musicale italiano. Originario di Città di Castello, la sua passione per la musica è iniziata fin da bambino, quando a sei anni ha cominciato a cantare nel coro della sua parrocchia.

Crescendo, ha affinato il suo talento in una scuola elementare locale, dove ha imparato a leggere gli spartiti e a comprendere la struttura dei testi musicali.

È stato durante gli anni del liceo che ha maturato la decisione: voleva che la musica diventasse la sua professione. Così, dopo essersi confrontato con i suoi genitori, ha intrapreso il percorso che lo ha portato a firmare un contratto con una casa discografica.

Da quel momento, ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni, collezionando una serie di successi: da “Ti aspetterò qui” a “Resta con me”, “Un solo sguardo”, “Gen Z”, “Perfetti Sconosciuti”, “Ora più che mai”.

Il suo ultimo singolo, “L’amore non ha prezzo”, è stato pubblicato lo scorso 29 agosto ed è disponibile su tutte le piattaforme musicali e le radio nazionali. Il brano è distribuito dalla sua nuova etichetta, la Milano Music Play (U.M.V.G.), guidata da Ettore Diliberto.

Per ascoltare i suoi brani, basta cercarlo su Spotify, Amazon music, Apple Music e altre piattaforme, digitando il suo nome d’arte. I videoclip delle sue canzoni sono disponibili anche su YouTube. In attesa di nuovi progetti, Firelight saluta i suoi fan invitandoli a seguirlo nel suo percorso artistico.