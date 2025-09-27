La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha emesso un bollettino di allerta meteo per la giornata di oggi, sabato 27 settembre 2025, a causa di un’ondata di maltempo che interesserà l’isola.

A partire dalle prime ore del mattino e per le successive 12-18 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci e temporali. I settori maggiormente a rischio saranno quelli centro-meridionali.

Maltempo in Sicilia, i fenomeni saranno accompagnati da:

Rovesci di forte intensità.

Frequente attività elettrica.

Locali grandinate.

Forti raffiche di vento.

Si raccomanda la massima cautela e di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali.