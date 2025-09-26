Maltempo. La Sicilia si prepara ad affrontare una giornata di marcata instabilità meteorologica. Le previsioni per domani, sabato 27 settembre, annunciate da Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia, indicano l’arrivo di due linee instabili generate da una depressione nordafricana, che causeranno piogge e temporali anche di forte intensità su tutte le province siciliane, compresa Ragusa.
Maltempo Sicilia, le previsioni per sabato 27 settembre
Il peggioramento è atteso già a partire da stanotte sui settori occidentali, dove sono possibili rovesci e temporali con locali nubifragi.
Durante la giornata, i fenomeni si estenderanno a tutta la regione. Si prevedono temporali anche di forte intensità in particolare sul Canale di Sicilia, sui settori settentrionali e sulle coste ioniche.
Le condizioni miglioreranno in serata, con qualche fenomeno residuo che si concentrerà sulle zone nord-orientali.
Temperature: Saranno in diminuzione su tutta l’isola.
Venti: Soffieranno moderati con rinforzi, caratterizzati da una rotazione ciclonica.
Mari: Risulteranno generalmente mossi.
Si raccomanda la massima prudenza, specialmente nelle aree costiere e in prossimità dei corsi d’acqua.
