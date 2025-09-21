L’estate sta per finire e l’autunno si preannuncia con un’ondata di maltempo. Domani, lunedì 22 settembre, alle 20:19, entreremo ufficialmente nella nuova stagione astronomica. Secondo le previsioni di Marco Gelfo (vedi foto) de Il mio meteo Sicilia, un flusso di correnti atlantiche porterà una vera e propria “tempesta equinoziale” su tutta l’Italia.

Le date da segnare in calendario

Mentre il maltempo colpirà il nord già lunedì, in Sicilia l’instabilità è attesa a partire da mercoledì 24 settembre. L’isola si prepara a un cambiamento radicale e prolungato del meteo, con l’arrivo delle prime piogge autunnali e un sensibile calo delle temperature.

È interessante notare che la data dell’equinozio non è fissa al 21 settembre, ma può variare tra il 21 e il 24. Questo perché l’anno solare non dura esattamente 365 giorni, e gli anni bisestili servono a compensare questo scarto.