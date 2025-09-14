Ragusa – È in pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Ragusa l’avviso di avvio di una gara europea a procedura aperta per affidare il servizio di selezione, separazione, pressatura e stoccaggio dei rifiuti multimateriale leggero (imballaggi in plastica e metalli). L’obiettivo è migliorare il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale.

Il servizio avrà una durata di 12 mesi, con la possibilità di una proroga di ulteriori 12 mesi. La procedura di gara si svolge in modalità telematica sulla piattaforma dedicata e l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo.

I soggetti interessati possono presentare la propria offerta entro le ore 09:00 del 29 settembre 2025.

Il bando completo e tutta la documentazione di gara sono disponibili sulla piattaforma del Comune di Ragusa