Dopo gli eccessi estivi, settembre è il mese ideale per rimettersi in forma e rafforzare le difese immunitarie. Un’alimentazione mirata, ricca di vitamine K, C e omega 3, può aiutare a perdere peso e a preparare l’organismo ai mesi più freddi. Il segreto è puntare su cibi di stagione e preferire cotture leggere.

Alimenti chiave per una dieta vitaminica

Per un rientro in salute, è fondamentale privilegiare alimenti che nutrano il corpo e rinforzino il sistema immunitario, spesso messo a dura prova dallo stress del ritorno alla routine. È consigliabile:

Privilegiare frutta e verdura di stagione , che apportano un maggiore contenuto di vitamine.

, che apportano un maggiore contenuto di vitamine. Scegliere proteine magre , come carni bianche, pesce azzurro e formaggi freschi.

, come carni bianche, pesce azzurro e formaggi freschi. Ridurre condimenti , carni grasse e prodotti raffinati.

, carni grasse e prodotti raffinati. Consumare cibi ricchi di vitamina C , che protegge i tessuti, come agrumi, ananas, kiwi, pomodori e peperoni.

, che protegge i tessuti, come agrumi, ananas, kiwi, pomodori e peperoni. Assumere alimenti con vitamina D , utile per il sistema immunitario, presente nel pesce, nelle uova e nei latticini.

, utile per il sistema immunitario, presente nel pesce, nelle uova e nei latticini. Integrare vitamine del gruppo B, che combattono stanchezza e stress, presenti in verdure a foglia, legumi e cereali.

Esempio di menù settimanale per la dieta di settembre

Ecco una proposta per una settimana di alimentazione equilibrata, che combina ingredienti sani e gustosi.

Prima di colazione : un bicchiere d’acqua con spremuta di limone.

: un bicchiere d’acqua con spremuta di limone. Colazione e Spuntini : yogurt o latte vegetale, biscotti integrali, frutta di stagione (come mirtilli, prugne, kiwi, ananas), tè verde, frutta secca o cioccolato fondente.

: yogurt o latte vegetale, biscotti integrali, frutta di stagione (come mirtilli, prugne, kiwi, ananas), tè verde, frutta secca o cioccolato fondente. Pranzi e Cene : Lunedì : Insalata mista con semi di zucca, vellutata di ceci, spinaci al limone. Martedì : Insalata di pomodori, avocado e tonno; pesce spada al forno con pistacchi e patate. Mercoledì : Insalata fredda di fagioli e feta; linguine al salmone. Giovedì : Bresaola con pesche o fichi; pasta integrale con gamberetti e zucchine. Venerdì : Insalatona con tonno e verdure grigliate; risotto con zucca e noci. Sabato : Dadolata di verdure con pollo; pizza vegetariana. Domenica : Pasta con sarde e pinoli; omelette con spinaci.

:

Importante: Prima di iniziare qualsiasi regime alimentare, è sempre consigliabile consultare il proprio medico di famiglia o un nutrizionista. Ricorda di abbinare alla dieta una costante attività fisica e bere almeno due litri di acqua al giorno.