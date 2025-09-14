L’autunno si apre con una pioggia di aiuti economici per le famiglie italiane. Secondo un’analisi di Assoutenti, il governo ha stanziato oltre 2,1 miliardi di euro in bonus e sussidi. Si tratta di una serie di agevolazioni, alcune già attive e altre in attesa di partire, ma con regole precise e requisiti stringenti.

Le criticità e l’elenco dei bonus

Nonostante l’impatto positivo che questi contributi possono avere sulle famiglie, il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, sottolinea alcune criticità: i fondi stanziati sono spesso insufficienti, come nel caso del Bonus Psicologo che coprirà poco più di seimila domande. A questo si aggiungono i ritardi dei decreti attuativi, che bloccano la partenza di alcuni incentivi, e le condizioni che restringono la platea dei beneficiari.

Ecco un dettaglio dei principali bonus e delle relative condizioni per il 2025: