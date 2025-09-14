Ragusa – È stato pubblicato sul portale telematico del Comune di Ragusa il bando di gara per l’appalto dei lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di un edificio comunale sito in contrada San Giacomo, destinato a diventare un centro per servizi socio-educativi e sociali rivolti a minori.
L’intervento, finanziato con fondi del PR Sicilia FESR 2021-2027, ha un valore complessivo di oltre 621 mila euro (IVA esclusa) e prevede la realizzazione delle opere entro 365 giorni dalla consegna dei lavori.
Gli operatori economici interessati potranno presentare le proprie offerte esclusivamente tramite la piattaforma telematica.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/10/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Il bando integrale e la documentazione relativa alla gara sono reperibili al link: Appalti Ragusa.
