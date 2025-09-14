Giarratana – Questa mattina l’Onorevole Ignazio Abbate, accompagnato dalla consigliera comunale Giovanna Caruso e dall’ex Sindaco di Giarratana e attuale consigliere Rosario Burgio, ha effettuato un sopralluogo dove è stata ultimata la ricostruzione del muro di sostegno a monte della Via di Fuga dell’abitato di Giarratana verso la S.S. 194 (Ex Linea Ferrata), realizzata grazie ad un emendamento da 100 mila euro alla manovra finanziaria del 2024 voluto dal Presidente della I Commissione Affari Istituzionali I.

Sul posto, questa mattina, anche il Sindaco di Monterosso, Salvatore Pagano, il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni D’Aquila e l’Assessore Paolo Amato. “Per più di un decennio il crollo di questo muro ha rappresentato un serio pericolo per la circolazione purtroppo trascurato negli anni. Grazie ad una segnalazione da parte degli amici Giovanna Caruso e Saro Burgio, siamo riusciti a trovare i fondi necessari per ripristinare questo tratto di strada strategicamente fondamentale per le comunità di Giarratana e Monterosso Almo. Il crollo del muro aveva coinvolto anche il fosso di guardia delle acque meteoriche provocando, durante le piogge, versamento di acqua e fango nella sede stradale. I lavori hanno permesso di creare, oltre al muro di contenimento, una regimentazione efficiente delle acque piovane che impedirà in futuro il ripetersi di queste spiacevoli situazioni. A patto, naturalmente, che venga fatta una corretta opera di manutenzione”.