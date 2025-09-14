La Sicilia si prepara a vivere una “seconda estate” o “estate settembrina” la prossima settimana, grazie all’arrivo di un anticiclone. Le temperature massime sono previste in aumento, con valori che supereranno i 30 gradi, regalando giornate calde e soleggiate.

Le previsioni per la settimana

Secondo gli esperti di 3BMeteo, tra lunedì e mercoledì l’Italia sarà interessata da un’area di alta pressione di origine azzorriana. In particolare, saremo interessati “da un cuneo anticiclonico di matrice azzorriana che porterà sole e caldo. Questo porterà sole prevalente al Centro-Sud, mentre al Nord si registrerà qualche locale disturbo. Le temperature inizieranno a salire, superando le medie stagionali.

Tra giovedì e il fine settimana, una saccatura atlantica si sposterà verso ovest, favorendo la risalita di un fronte subtropicale verso l’Europa sud-occidentale e il Mediterraneo.

Questo fenomeno potrebbe innescare una tardiva ma significativa ondata di caldo sulla Penisola Iberica. Tuttavia, anche in Italia le temperature si porteranno al di sopra della media, in un contesto di cielo sereno.