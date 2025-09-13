Modica – “Continua il nostro lavoro, assieme al Sindaco Maria Monisteri e all’intera Giunta, per dare risposte alle nuove generazioni e generare servizi loro dedicati. Pubblicato l’avviso pubblico per ottenere l’abbonamento gratuito per il trasporto pubblico degli Under 20. Si tratta di 300 abbonamenti gratuiti per l’anno 2025/2026″. E’ quanto spiegano in una nota congiunta Samuele Cannizzaro, Assessore alle Politiche giovanili e Antonio Drago, Assessore alla Mobilità urbana.

“Sono due i requisiti principali per ottenerlo: la residenza nel Comune di Modica e, appunto, un’età inferiore ai 20 anni. Le istanze, redatte su un apposito modello che è disponibile nell’avviso, – si legge ancora nella nota congiunta degli assessori Cannizzaro e Drago – devono essere presentate entro il 30 settembre 2025 presso l’Ufficio Protocollo dei Servizi Sociali (ex Palazzo Azasi, Via Resistenza Partigiana 38/40). Le domande possono essere presentate anche attraverso PEC all’indirizzo: servizisociali.comune.modica@pec.it oppure via mail all’indirizzo: servizisociali@comune.modica.rg.it. Alla domanda vanno obbligatoriamente allegati un documento di riconoscimento valido, una fototessera recente, l’attestazione ISEE in corso di validità”.