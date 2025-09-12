Acate – Lite tra due macellai ad Acate. L’episodio, avvenuto per futili motivi, ha scosso la comunità locale e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra i due uomini è rapidamente sfociata in una violenta colluttazione, durante la quale sono stati usati dei coltelli.

Uno dei due è rimasto ferito al braccio ed è stato trasportato all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.