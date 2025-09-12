Scicli – A seguito di analisi da parte del Dipartimento di Prevenzione Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP n.7, nel quale si rilevano criticità relative ad un verosimile inquinamento fecale nell’acquedotto di Donnalucata, il sindaco di Scicli ha emanato ordinanza con cui vieta l’uso delle acque destinate al consumo umano distribuite nell’intera rete idrica comunale di Donnalucata, Playa Grande, contrada Dammusi e Timperosse.

È consentito l’uso per igiene personale e contatto con alimenti (lavaggio verdura, frutta ecc.) solo previa bollitura.