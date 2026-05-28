Cambia la viabilità a Ragusa Ibla in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Giorgio Martire, co-patrono della città. Tra il 29 e il 31 maggio 2026 saranno attivi sensi unici, divieti di transito, modifiche alle Ztl e limitazioni alla sosta in diverse aree del centro storico e delle principali vie di accesso.
Le disposizioni interesseranno in particolare corso Mazzini, corso Don Minzoni, via Duomo, circonvallazione Ottaviano, piazza Repubblica e l’area dei Giardini Iblei, con provvedimenti legati anche alle processioni religiose e agli spettacoli pirotecnici.
Tra le novità principali è previsto un servizio di bus navetta gratuito tra piazza del Popolo e Ragusa Ibla nelle serate di sabato 30 e domenica 31 maggio.
Le strade interessate dalle chiusure
Secondo quanto comunicato oggi, il piano traffico scatterà già dal pomeriggio di venerdì 29 maggio con l’attivazione delle prime limitazioni nelle aree di Ibla.
Dalle ore 18 del 30 maggio e dalle 16 del 31 maggio entreranno in vigore diversi sensi unici temporanei su:
- Corso Mazzini
- via Monelli
- discesa Peschiera
- via Avv. Di Quattro
- circonvallazione Ottaviano
Previsti inoltre divieti di transito in alcune delle strade più frequentate del centro storico, tra cui:
- corso Italia
- via XXIV Maggio
- via Duomo
- corso XXV Aprile
- via Conte Cabrera
- corso Don Minzoni
In alcune zone potranno transitare soltanto residenti, autorizzati, mezzi pubblici e veicoli con pass.
Ztl attive e parcheggi vietati
Durante il fine settimana saranno attivate anche le ZTL “A” e “C” di Ragusa Ibla con orari estesi tra venerdì e domenica.
Scatteranno inoltre numerosi divieti di sosta con rimozione forzata in aree strategiche come:
- piazza del Popolo
- piazza Chiaramonte
- via Giardino
- via Orfanotrofio
- via Duomo
- via XI Febbraio
- circonvallazione Ottaviano
Limitazioni particolari riguarderanno anche il parcheggio sotto i Giardini Iblei durante gli spettacoli pirotecnici previsti il 29, 30 e 31 maggio.
I controlli proseguiranno per tutta la durata delle celebrazioni con il supporto della polizia locale e della segnaletica temporanea predisposta nelle ultime ore.
Bus navetta gratuiti per raggiungere Ibla
Per agevolare l’afflusso dei visitatori sarà attivo un collegamento gratuito tra Ragusa superiore e Ragusa Ibla.
Il servizio navetta funzionerà:
- sabato 30 maggio dalle 18 alle 2 della notte successiva;
- domenica 31 maggio dalle 16 alle 2 del 1° giugno.
Gli autobus urbani del trasporto pubblico locale raggiungeranno invece Ibla fino alle:
- 20 di sabato 30 maggio
- 19 di domenica 31 maggio
Durante il passaggio delle processioni sarà inoltre vietato il transito veicolare lungo i percorsi interessati.
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