Cambia la viabilità a Ragusa Ibla in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Giorgio Martire, co-patrono della città. Tra il 29 e il 31 maggio 2026 saranno attivi sensi unici, divieti di transito, modifiche alle Ztl e limitazioni alla sosta in diverse aree del centro storico e delle principali vie di accesso.

Le disposizioni interesseranno in particolare corso Mazzini, corso Don Minzoni, via Duomo, circonvallazione Ottaviano, piazza Repubblica e l’area dei Giardini Iblei, con provvedimenti legati anche alle processioni religiose e agli spettacoli pirotecnici.

Tra le novità principali è previsto un servizio di bus navetta gratuito tra piazza del Popolo e Ragusa Ibla nelle serate di sabato 30 e domenica 31 maggio.

Le strade interessate dalle chiusure

Secondo quanto comunicato oggi, il piano traffico scatterà già dal pomeriggio di venerdì 29 maggio con l’attivazione delle prime limitazioni nelle aree di Ibla.

Dalle ore 18 del 30 maggio e dalle 16 del 31 maggio entreranno in vigore diversi sensi unici temporanei su:

Corso Mazzini

via Monelli

discesa Peschiera

via Avv. Di Quattro

circonvallazione Ottaviano

Previsti inoltre divieti di transito in alcune delle strade più frequentate del centro storico, tra cui:

corso Italia

via XXIV Maggio

via Duomo

corso XXV Aprile

via Conte Cabrera

corso Don Minzoni

In alcune zone potranno transitare soltanto residenti, autorizzati, mezzi pubblici e veicoli con pass.

Ztl attive e parcheggi vietati

Durante il fine settimana saranno attivate anche le ZTL “A” e “C” di Ragusa Ibla con orari estesi tra venerdì e domenica.

Scatteranno inoltre numerosi divieti di sosta con rimozione forzata in aree strategiche come:

piazza del Popolo

piazza Chiaramonte

via Giardino

via Orfanotrofio

via Duomo

via XI Febbraio

circonvallazione Ottaviano

Limitazioni particolari riguarderanno anche il parcheggio sotto i Giardini Iblei durante gli spettacoli pirotecnici previsti il 29, 30 e 31 maggio.

I controlli proseguiranno per tutta la durata delle celebrazioni con il supporto della polizia locale e della segnaletica temporanea predisposta nelle ultime ore.

Bus navetta gratuiti per raggiungere Ibla

Per agevolare l’afflusso dei visitatori sarà attivo un collegamento gratuito tra Ragusa superiore e Ragusa Ibla.

Il servizio navetta funzionerà:

sabato 30 maggio dalle 18 alle 2 della notte successiva;

dalle 18 alle 2 della notte successiva; domenica 31 maggio dalle 16 alle 2 del 1° giugno.

Gli autobus urbani del trasporto pubblico locale raggiungeranno invece Ibla fino alle:

20 di sabato 30 maggio

19 di domenica 31 maggio

Durante il passaggio delle processioni sarà inoltre vietato il transito veicolare lungo i percorsi interessati.