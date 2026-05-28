Modica accelera sul rilancio della propria area produttiva. Sono partite stamattina le procedure per l’assegnazione dei lotti residui della zona artigianale, con la convocazione delle prime undici imprese interessate agli spazi ancora disponibili.

L’iniziativa rientra in un percorso avviato dal Comune di Modica attraverso un bando pubblico che ha già portato complessivamente all’assegnazione di 31 lotti.

A comunicarlo è stato l’assessore allo Sviluppo Economico Tino Antoci, che ha definito l’operazione un passaggio strategico per il futuro economico della città.

“Si tratta di un risultato importante – ha spiegato Antoci – frutto di un lavoro lungo oltre un anno e costruito insieme al mondo produttivo del territorio”.

Nel percorso di valutazione delle domande è stata coinvolta anche una commissione tecnica con la partecipazione di CNA e Confartigianato, chiamata ad analizzare le pratiche presentate dalle aziende.

Nuove imprese e attenzione alla sostenibilità

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è completare la saturazione dell’area artigianale attraverso nuovi insediamenti produttivi capaci di generare occupazione e investimenti.

Secondo quanto spiegato dal sindaco Maria Monisteri, i nuovi progetti dovranno rispettare criteri legati alla sostenibilità ambientale, all’utilizzo di energie rinnovabili e alla qualità dell’aria.

“Vogliamo uno sviluppo moderno e attento al territorio – ha dichiarato il primo cittadino – con particolare attenzione ai giovani e alle nuove realtà imprenditoriali”.

Una quota dei lotti, infatti, è stata riservata alle start up under 35, nell’ottica di favorire nuova imprenditoria locale e ricambio generazionale.

Riqualificazione da 1,3 milioni di euro

Nelle prossime settimane il Comune convocherà un incontro con le aziende già operative nell’area e con le nuove assegnatarie.

Sul tavolo ci sarà il progetto di riqualificazione e riorganizzazione della zona artigianale, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive con uno stanziamento da 1 milione e 300 mila euro.

L’intervento punta a migliorare servizi, viabilità interna e funzionalità dell’area produttiva modicana, considerata strategica per il tessuto economico del territorio.

Secondo quanto comunicato oggi da Palazzo San Domenico, i controlli e le procedure amministrative proseguiranno nelle prossime settimane per completare l’assegnazione dei lotti ancora disponibili.