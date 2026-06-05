A Ragusa scattano modifiche alla viabilità in occasione della processione del Corpus Domini prevista per il 7 giugno 2026. Il provvedimento del Comune di Ragusa riguarda diverse strade del centro e introduce divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico.
Le limitazioni saranno attive dalle 18.00 alle 23.00 lungo il percorso della processione che partirà dalla Cattedrale di San Giovanni Battista e attraverserà le principali vie del centro cittadino. La circolazione verrà regolata sul posto dalla Polizia Locale di Ragusa.
Divieti di sosta in diverse strade del centro
Il Comune ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata in più punti strategici della viabilità urbana.
Le aree interessate includono corso Italia, via Roma, via Garibaldi, via M. Leggio, via Ecce Homo e via SS. Salvatore, con tratti specifici coinvolti lungo tutto il percorso religioso.
La misura è finalizzata a garantire lo svolgimento in sicurezza della processione e il passaggio dei fedeli lungo le vie del centro storico.
Itinerario della processione
Il corteo religioso seguirà un percorso circolare con partenza e arrivo in Piazza San Giovanni:
Piazza San Giovanni – Corso Italia – Via Roma – Via SS. Salvatore – Via M. Leggio – Corso Italia – Via Garibaldi – Via Ecce Homo – Via Roma – Corso Italia – ritorno a Piazza San Giovanni.
Durante il passaggio del corteo, la circolazione veicolare sarà temporaneamente sospesa e gestita dagli agenti della Polizia Locale di Ragusa.
Segnaletica temporanea e gestione del traffico
Nei giorni precedenti all’evento sarà installata segnaletica provvisoria nelle strade interessate. L’amministrazione invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alle indicazioni per evitare disagi.
Il provvedimento rientra nella gestione ordinaria degli eventi religiosi di maggiore afflusso nel centro storico, che ogni anno richiamano centinaia di partecipanti.