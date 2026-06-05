L’Assegno Unico giugno 2026 sarà erogato dall’INPS con una scansione temporale differenziata in base alla posizione dei nuclei familiari e alle eventuali variazioni comunicate nel corso dei mesi precedenti. Per chi non ha modificato dati anagrafici, ISEE o modalità di pagamento, l’accredito è atteso tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2026.

Si tratta della finestra ordinaria prevista per le famiglie già beneficiarie della prestazione che non hanno registrato cambiamenti rilevanti nella propria situazione. Diverso il caso di chi ha aggiornato la propria condizione economica o familiare, oppure ha modificato l’IBAN o altri dati essenziali per il calcolo.

In queste circostanze, l’INPS deve procedere a una nuova istruttoria per ricalcolare l’importo spettante. Di conseguenza, il pagamento viene generalmente posticipato alla fine del mese di giugno.

Per chi presenta domanda per la prima volta proprio nel mese di giugno 2026, i tempi si allungano ulteriormente: il primo accredito non arriva nella finestra centrale né entro fine mese, ma viene rinviato indicativamente a fine luglio, una volta completate le verifiche amministrative.

ISEE e aggiornamenti: il nodo centrale dei pagamenti

Uno degli elementi decisivi per il corretto calcolo dell’importo resta l’ISEE aggiornato. Senza una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida per il 2026, l’Assegno Unico viene infatti erogato nell’importo minimo previsto dalla normativa, indipendentemente dalla reale condizione economica del nucleo familiare.

L’aggiornamento dell’ISEE consente all’INPS di valutare redditi, patrimoni e composizione del nucleo, elementi fondamentali per determinare la cifra mensile spettante. La DSU può essere presentata anche in modalità precompilata tramite il portale dedicato, con successiva validazione dei dati da parte del cittadino.

Un aspetto rilevante riguarda la possibilità di recuperare eventuali arretrati. La presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno 2026 consente infatti di ottenere il ricalcolo delle somme a partire da marzo, evitando la perdita di importi eventualmente spettanti.

Chi ha diritto all’Assegno Unico

L’Assegno Unico Universale è riconosciuto per i figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni. Per i figli con disabilità non sono previsti limiti di età.

La misura viene erogata su domanda e accreditata direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario, oppure secondo altre modalità previste dall’INPS. Non è necessario ripresentare la domanda ogni anno, salvo casi di decadenza, revoca o rigetto della precedente richiesta.

Fondamentale, però, la comunicazione tempestiva di eventuali variazioni che possano incidere sul diritto o sull’importo della prestazione. Anche piccoli cambiamenti nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale possono determinare ricalcoli significativi.

Cosa controllare in caso di mancato accredito

Se l’Assegno Unico giugno 2026 non viene accreditato nelle date previste, è necessario effettuare alcune verifiche preliminari prima di contattare l’INPS.

Tra i controlli principali rientrano lo stato della domanda, la validità dell’ISEE, la correttezza dell’IBAN indicato e la presenza di eventuali comunicazioni da parte dell’ente previdenziale. Anche un solo dato non aggiornato può comportare lo slittamento del pagamento o la riduzione dell’importo.

In alcuni casi, il ritardo può essere legato proprio alla fase di ricalcolo in seguito a variazioni comunicate dal cittadino o rilevate dall’amministrazione.