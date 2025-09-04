Scicli – La comunità di Scicli si stringe nel dolore per la perdita di Don Concetto Dipietro, una figura storica del clero locale. Nato a Pachino il 1° giugno 1934, si è spento all’età di 91 anni. Il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, ha annunciato che i funerali si terranno sabato 6 settembre, alle ore 9:30, presso la parrocchia SS. Salvatore al villaggio Jungi di Scicli. Dopo il rito funebre la salma sarà trasportata nella tomba di famiglia nel cimitero di Pachino.

Ordinato presbitero nel 1957, don Concetto ha servito la diocesi sempre con profonda dedizione. Dopo una breve esperienza a Noto, ha svolto il suo ministero a Scicli ricoprendo diversi ruoli: da viceparroco a San Bartolomeo, a sacerdote del Villaggio Jungi e infine parroco della Chiesa Madre. Negli ultimi anni era Rettore della chiesa di San Michele Arcangelo.

Il Vescovo Rumeo ha invitato l’intera comunità diocesana a unirsi in preghiera per don Concetto, affinché possa riposare in pace.

Ecco il ricordo della Diocesi di Noto sui social:

“E’ tornato alla casa del padre don Concetto Dipietro di origine pachinese, dove è nato il 1° giugno 1934. Don Concetto è stato ordinato presbitero dall’allora Vescovo di Noto, Mons. Angelo Calabretta, nel 1957. Dopo una breve parentesi a Noto, a Santa Maria alla Rotonda (1958-59), don Di Pietro ha esercitato il suo ministero a Scicli, dapprima come Viceparroco a San Bartolomeo, poi al Villaggio Jungi e come Parroco della Chiesa Madre. Infine, negli ultimi anni, ricopriva il servizio di Rettore della chiesa di San Michele Arcangelo.

Il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, invita la comunità diocesana ad elevare preghiere di suffragio per l’anima di don Concetto e annuncia che le Esequie saranno celebrate sabato 6 settembre, alle ore 9:30, presso la parrocchia SS. Salvatore al Villaggio Jungi (Scicli).

Il Risorto accolga nella sua pace don Concetto, affinché possa cantare in eterno la liturgia del Cielo”.