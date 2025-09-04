Scicli – La comunità di Scicli piange la scomparsa di don Concetto Di Pietro, storico sacerdote della città, morto all’età di 91 anni. La sua figura è stata un punto di riferimento fondamentale per la vita religiosa e civile del territorio. A giugno aveva festeggiato 91 anni.

Padre Di Pietro ha servito per anni le Chiese di San Bartolomeo e San Ignazio (Chiesa Madre), lasciando un segno indelebile nei fedeli e in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. La sua dedizione e il suo impegno pastorale lo hanno reso una figura cardine per la comunità sciclitana. Alla famiglia le condoglianze della redazione del Quotidiano di Ragusa.