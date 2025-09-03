Scicli – Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina sulla SP 42 che collega Scicli a Modica. Un’auto, una Fiat 500 bianca, per cause in corso di accertamento si è ribaltata. Alla guida dell’auto una giovane donna che, nonostante la dinamica dello scontro, non ha riportato gravi ferite.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato di tipo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Scicli, che hanno avviato i rilievi per accertare le cause dell’accaduto.