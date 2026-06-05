Nel contesto dello spaccio stupefacenti a Vittoria, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 36 anni residente in città con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nell’ambito di controlli straordinari antidroga sul territorio provinciale. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di cocaina già suddivisa in dosi e di denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

L’operazione contro lo spaccio stupefacenti Vittoria è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa insieme agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di droga.

La donna, 36 anni, è stata fermata in flagranza di reato durante una perquisizione effettuata nella sua abitazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la perquisizione ha permesso di rinvenire 17 dosi di cocaina termosaldate, già pronte per essere cedute sul mercato locale, per un peso complessivo di circa 17 grammi lordi.

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno sequestrato anche 1.300 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Il denaro è stato ritenuto dagli inquirenti compatibile con proventi derivanti dall’attività di spaccio. Nella stessa abitazione è stato inoltre trovato materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente.

La donna risulta già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, anche in materia di stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’intervento si inserisce in una più ampia attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Ragusa, che negli ultimi mesi ha visto intensificarsi i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine.