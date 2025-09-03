Comiso – Una folla commossa si è stretta questa mattina a Comiso per l’ultimo saluto a Raffaele Sallemi, il bambino di soli due anni tragicamente morto lo scorso 21 agosto per annegamento nella piscina della sua casa (residenza estiva della famiglia) a Caucana, frazione di Santa Croce Camerina.

I funerali si sono svolti nella Basilica di Maria SS. dell’Annunziata e sono stati officiati dal vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, che ha voluto portare una parola di conforto alla comunità e alla famiglia.

Visibilmente emozionato, il vescovo ha rivolto un messaggio di speranza: “Raffaele non è rimasto nell’acqua fredda della piscina, ma è tra le braccia di Gesù, che lo ha accolto presto con la veste candida nell’amore eterno di Dio. Raffaele vi è affidato in un modo nuovo, non vi è stato tolto. Lui vive nel cuore di mamma e papà, dei nonni, di chi lo ha conosciuto. Vive perché l’amore è più forte della morte”.