Ragusa, 28 maggio 2026 — Un incontro costruttivo nella mattinata di oggi tra la Direzione Generale dell’ASP 7 Ragusa e le sigle sindacali FIALS e UGL ha portato a impegni concreti su alcuni dei dossier più attesi dal personale sanitario provinciale: le Progressioni Economiche di carriera, gli arretrati contrattuali e il percorso di stabilizzazione degli infermieri e del comparto.

La riunione, richiesta con urgenza dai sindacati, si è tenuta negli uffici centrali dell’azienda sanitaria in un clima che le stesse rappresentanze hanno definito pacato e orientato al dialogo. Una discontinuità rispetto alle tensioni delle settimane precedenti.

Graduatoria DEP a giugno, pagamenti a luglio

Il punto più atteso era quello sulle Progressioni Economiche (DEP). L’ASP ha confermato una scadenza precisa: la graduatoria definitiva sarà pubblicata a giugno, con i pagamenti previsti entro luglio 2026. “Ci è stata fornita una tempistica chiara: graduatoria a giugno e pagamenti a luglio”, ha dichiarato Tony Gravina vice segretario provinciale della UGL.

Sul fronte degli arretrati, l’Amministrazione ha illustrato lo stato della verifica in corso per l’applicazione dell’articolo 67 del CCNL 2022-2024: l’obiettivo è individuare tutto il personale che non ha ancora beneficiato della norma contrattuale, con pagamento degli arretrati. “Valutiamo positivamente l’attenzione mostrata dall’azienda: è un passo importante per il riconoscimento dei diritti”, ha sottolineato Fabrizio Pelligra, segretario provinciale FIALS.

Quanto agli incentivi 2025, la scadenza per la presentazione della documentazione firmata è fissata per domani, 29 maggio. Seguiranno i controlli dell’OIV; l’Amministrazione ha comunicato l’intenzione di procedere ai pagamenti in luglio, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche.

Pronto Soccorso, ferie degli ausiliari e stabilizzazioni

Ampio spazio è stato dedicato all’indennità Pronto Soccorso +, tema che coinvolge infermieri, OSS, ausiliari e — oggetto di richiesta specifica — i TSRM e gli infermieri di radiologia che effettuano turni regolari in Pronto Soccorso. L’ASP ha accolto la proposta di estendere anche a queste figure i criteri di ripartizione dell’indennità, rimandando la definizione formale alla prossima riunione della delegazione trattante.

Per i 49 ausiliari part time è stato riconosciuto un errore di calcolo delle ferie residue conseguente all’aumento dell’orario contrattuale: l’Ufficio Risorse Umane procederà al riallineamento delle posizioni.

In chiusura, l’azienda ha confermato il proseguimento del percorso di stabilizzazione: dopo le stabilizzazioni dei dirigenti medici e di altro personale, nei prossimi giorni è attesa la deliberazione per infermieri e personale del comparto. Le organizzazioni sindacali hanno definito questo passaggio “un risultato concreto per la tutela dei lavoratori e per la qualità del servizio sanitario sul territorio”.

“Registriamo con soddisfazione la disponibilità dell’ASP e l’impegno preso sui tempi”, ha concluso Pelligra, annunciando che FIALS e UGL manterranno alta l’attenzione sugli impegni assunti.

All’incontro erano presenti, per l’azienda, il Direttore Generale dott. Giuseppe Drago, la Direttrice Sanitaria dott.ssa Sara Lanza e i responsabili delle unità operative del Trattamento Economico dott. Giuseppe Mauro e la dott.ssa Maria Schininà del settore Giuridico del Personale.