Il Comune di Vittoria ha ufficialmente aderito al Documento di Intenti per l’istituzione del Contratto di Fiume e di Costa “Dirillo – Ippari”, rafforzando il percorso di cooperazione territoriale tra diversi comuni del comprensorio ibleo.

La decisione è stata approvata dall’Amministrazione comunale nelle ultime ore e si inserisce in una strategia più ampia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Il progetto coinvolge una rete di enti locali con il Comune capofila di Licodia Eubea e, oltre a Vittoria, i comuni di Buccheri, Monterosso Almo, Mazzarrone, Chiaramonte Gulfi, Acate, Grammichele, Caltagirone e Comiso.

L’obiettivo è la gestione integrata del bacino idrografico Dirillo–Ippari e delle aree costiere, con interventi su difesa del suolo, qualità delle acque e valorizzazione del paesaggio naturale.

Coordinamento istituzionale e strategia

Soddisfazione è stata espressa dal Vice Sindaco di Vittoria Giuseppe Fiorellini, che ha seguito la fase di concertazione con gli enti territoriali.

L’Amministrazione evidenzia come il percorso condiviso rappresenti uno strumento utile per rafforzare la collaborazione tra i comuni e accedere con maggiore efficacia ai fondi della programmazione europea 2021–2027.

Il Sindaco Francesco Aiello ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, legata alla futura attivazione della Segreteria Tecnica e alla definizione di un Piano d’Azione condiviso.

Tra gli obiettivi principali: attrazione di risorse comunitarie, tutela dell’ecosistema locale e sviluppo di nuove opportunità legate a ecoturismo e occupazione sostenibile.

I Contratti di Fiume, previsti dal Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), sono strumenti di programmazione partecipata per la riqualificazione ambientale e la gestione integrata dei territori fluviali e costieri.