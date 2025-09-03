Ragusa – Una ragazza è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un cane a Ragusa Ibla. L’episodio, avvenuto domenica scorsa nella piazza principale.

L’aggressione, avvenuta vicino a un supermercato, ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. La ragazza è stata poi trasportata al pronto soccorso per le cure necessarie. Il cane, un meticcio di media taglia, è descritto come di colore nero con una macchia bianca sotto il collo. Era in compagnia di un uomo di circa 70 anni che subito dopo l’aggressione si è allontanato senza prestare soccorso.

Il padre della giovane, profondamente scosso dall’accaduto, ha lanciato un appello su Facebook chiedendo a eventuali testimoni di contattare la Polizia Locale di Ragusa, che ha già avviato le indagini per risalire all’uomo.