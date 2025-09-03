Scicli – Si comunica che giovedì 4 settembre 2025 si effettuerà, nei locali dell’auditorium del Liceo di viale dei Fiori n. 13, il sorteggio per l’assegnazione degli alunni alle prime classi nell’a.s. 2025/2026, secondo il seguente orario:
- Ore 9:00: sorteggio Liceo Scientifico.
- Ore 9:30: sorteggio Liceo Classico.
- Ore 10:00: sorteggio Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera.
- Ore 10:30: sorteggio Istituto Tecnico Economico, Turismo.
Si comunica inoltre che le attività didattiche per l’a.s. 2025/2026 avranno inizio il 12 settembre 2025.
L’ingresso degli alunni sarà così scaglionato:
- classi prime: ore 8:15;
- classi seconde, terze, quarte e quinte: ore 8:30.
Dal 13 settembre 2025 le attività didattiche di tutte le classi avranno inizio alle ore 8:15. L’uscita degli alunni nei giorni 12 e 13 settembre sarà per tutte le classi alle ore 11:10
