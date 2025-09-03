Vittoria – Lutto cittadino oggi, 3 settembre, a Comiso e Vittoria per i funerali del piccolo Raffaele Sallemi, morto a 2 anni per annegamento in una piscina fuori terra a Caucana, frazione di Santa Croce Camerina, nella casa dove la famiglia trascorreva le vacanze estive.
Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, oggi ha proclamato il lutto cittadino per la tragica scomparsa del piccolo Raffaele Sallemi e in concomitanza con le esequie funebri, dalle ore 10,00 alle ore 11,00, resteranno chiuse le attività commerciali.
Lutto cittadino anche a Comiso dove alle ore 10 nella Basilica dell’Annunziata si terranno i funerali del piccolo Raffaele. Il rito funebre, che sarà officiato dal vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, è previsto per le ore 10.
Nei giorni scorsi sul corpicino del piccolo, all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, è stata eseguita l’autopsia da parte dei medici legali Giuseppe Ragazzi e Adreana Nicoletta. Sarebbe stata confermata la morte per annegamento del piccolo.
