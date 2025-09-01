Ragusa – La Super Conveniente Virtus Ragusa ha ripreso a sudare da circa dieci giorni agli ordini di coach Massimo Di Gregorio, con l’obiettivo di farsi trovare pronta all’appuntamento con la Serie B Interregionale, che scatterà ufficialmente il prossimo 28 settembre a Monopoli. Il percorso di avvicinamento al campionato sarà scandito da un ricco calendario di test amichevoli che consentirà alla squadra di mettere minuti nelle gambe e allo staff tecnico di affinare gli automatismi di gioco.

Il primo impegno è fissato per domani, martedì 2 settembre, alle ore 18: al PalaPadua sarà di scena la Meerkat Scicli, formazione fresca di ripescaggio in Serie C, in cui milita l’ex capitano virtussino Andrea Sorrentino. Il 5 settembre, sempre alle ore 18 a Ragusa, toccherà alla sfida con la Viola Reggio Calabria. Il 10 settembre i ragusani ospiteranno Agrigento (Serie B Nazionale). Tre giorni dopo, venerdì 12 settembre alle 17.30, la Virtus ricambierà la visita affrontando la Viola al PalaCalafiore di Reggio Calabria, per un gustoso antipasto degli incroci che attenderanno le due formazioni in campionato. Chiusura il 21 settembre alle 19 al PalaPadua, con il derby contro l’Olympia Comiso (Serie C).

L’avvio della stagione agonistica è stato preceduto anche da una grande novità fuori dal campo: cioè la nascita della partnership con il Gruppo Arena. Il marchio Super Conveniente sarà infatti il nuovo title sponsor della Virtus Ragusa e comparirà sulle maglie ufficiali, rafforzando ulteriormente il legame tra la squadra e il territorio.

Calendario amichevoli precampionato: