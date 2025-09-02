Il rientro dalle vacanze porta spesso con sé un po’ di malinconia e qualche chilo di troppo. Per tornare in forma e affrontare al meglio la routine autunnale, non servono digiuni o diete drastiche, ma poche e semplici regole per riattivare il metabolismo e ritrovare l’equilibrio.

Le 8 regole d’oro per una ripartenza sana

Non commettere l’errore di eliminare i carboidrati o di esagerare con il sale. Il segreto per riprendere una routine alimentare corretta è la regolarità.

Non saltare mai la colazione: Avvia il metabolismo e fornisce l’energia necessaria per iniziare la giornata. Mangia ogni 3-4 ore: Suddividi i pasti in 5 appuntamenti quotidiani per mantenere il metabolismo sempre attivo. Elimina i cibi grassi: Riduci il consumo di alimenti troppo elaborati e ricchi di grassi saturi per alleggerire l’organismo. Bevi almeno 2 litri d’acqua: L’idratazione è fondamentale per un’azione depurativa e drenante. Aumenta l’apporto di probiotici: Inserisci nella tua dieta yogurt e fermenti lattici per riequilibrare la flora intestinale e sgonfiare la pancia. Fai scorta di fibre: Consuma frutta, verdura e legumi per aumentare il senso di sazietà e migliorare la digestione. Bilancia l’assunzione di sale: Non eccedere con il sale da cucina (consiglio un massimo di 5 grammi al giorno) per evitare ritenzione idrica e problemi di pressione. Non rinunciare all’attività fisica: L’esercizio regolare è cruciale per accelerare il metabolismo e bruciare calorie.

I falsi miti: carboidrati e variazioni

È un errore comune pensare che eliminare i carboidrati aiuti a perdere peso più velocemente. In realtà, i carboidrati dovrebbero costituire almeno il 55% dell’apporto calorico giornaliero. L’importante è saper scegliere: prediligi i carboidrati complessi (cereali integrali, verdura, legumi) e limita quelli semplici, come zuccheri e dolci. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che solo il 10% dell’energia complessiva derivi da zuccheri semplici.

Un altro punto fondamentale è la varietà: nessun singolo alimento può fornirci tutti i nutrienti essenziali. Per questo, una dieta sana deve includere un’ampia selezione di cibi, dando priorità a frutta, verdura, cereali e grassi vegetali di qualità.

I frutti di settembre: alleati di benessere

La natura ci offre alimenti perfetti per la stagione. Settembre è il mese ideale per consumare:

Fichi: Ricchi di potassio e magnesio, sono un ottimo rimedio contro la stanchezza da rientro.

Ricchi di potassio e magnesio, sono un ottimo rimedio contro la stanchezza da rientro. Uva: Grazie alle vitamine A e B1, stimola il fegato e combatte l’anemia.

Grazie alle vitamine A e B1, stimola il fegato e combatte l’anemia. Mele e pere: Con il loro contenuto di vitamine B1 e B2, aiutano a contrastare lo stress e la spossatezza tipici del cambio di stagione.

Esempio di menù giornaliero