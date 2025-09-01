Il Bonus Psicologo è stato confermato anche per il 2025, con nuove regole e importi potenziati. L’incentivo, che può arrivare fino a 1.500 euro, è stato ufficializzato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto e rappresenta un aiuto concreto per chi ha bisogno di supporto psicologico ma fatica a sostenerne i costi. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre.

Che cos’è il Bonus e chi può richiederlo

Il Bonus Psicologo consiste in un contributo economico destinato a coprire le spese per sedute con professionisti psicologi e psicoterapeuti iscritti all’albo. L’obiettivo è rendere la salute mentale più accessibile a tutti, aiutando chi vive condizioni di fragilità o disagio.

Per accedere al Bonus, i requisiti sono i seguenti:

Residenza in Italia.

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 50.000 euro .

. Una condizione di disagio psicologico, che può essere sia diagnosticata che semplicemente autodichiarata dal richiedente.

Come e quando presentare domanda

Le domande per il Bonus Psicologo 2025 potranno essere inviate dal 15 settembre al 14 novembre. È importante segnare queste date, poiché i fondi sono limitati e verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste.

La procedura è completamente telematica e va gestita tramite il portale dell’INPS, al quale si può accedere con le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS). Una volta inviata la domanda, se accolta, l’INPS comunicherà al beneficiario un codice univoco da fornire allo psicologo scelto. Sarà poi il professionista a registrare le sedute e a ricevere il pagamento direttamente dall’INPS, mentre il beneficiario potrà monitorare online il saldo residuo del bonus in qualsiasi momento.