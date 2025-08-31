Monterosso Almo – Continuano i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo. Le celebrazioni hanno preso il via giovedì scorso e ieri sera si sono caratterizzate per la rappresentazione della vita del martire lungo le vie dell’antico borgo, iniziativa a cura dell’Azione cattolica. Oggi, domenica 31 agosto, si celebra la giornata della famiglia. Alle 8,30 la santa messa e alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta da don Filippo Bella con la benedizione delle coppie che celebrano il 25esimo e il 50esimo anniversario di matrimonio. Lunedì 1, invece, è la giornata del Grest replay.

Alle 18, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, raduno di animatori e grestini, con giochi e animazione. Alle 20 ci sarà la santa messa presieduta dal novello sacerdote Alessio Leggio. In piazza San Giovanni, alle 21, spettacolo musicale e gonfiabili per i ragazzi. Si prosegue martedì con la giornata dei comitati e delle corali. Alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Tonino Puglisi con la partecipazione dei comitati e delle corali di San Giovanni Battista e di Maria Santissima Addolorata. Alle 21,30, nella chiesa di San Giovanni, sarà proposto “La via della speranza”, concerto meditazione delle corali parrocchiali con il coro Cantus novo diretto dal maestro Giovanni Giaquinta. La celebrazione esterna è in programma domenica 7 settembre.