Inizio settimana in Sicilia con l’anticiclone subtropicale e una nuova ondata di caldo. Lo annunciano le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia. Ecco le previsioni nel dettaglio. L’alta pressione si rinforza sulla Sicilia grazie a una breve incursione di aria calda di origine subtropicale, con un conseguente aumento delle temperature. La giornata di domani, lunedì 1° settembre, si preannuncia stabile con ampi spazi di sereno e con temperature in aumento.
Il meteo in dettaglio
- Mattina: La giornata inizierà con nuvolosità sparsa, in particolare sui settori orientali dell’isola. Altrove, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.
- Pomeriggio: Il quadro meteorologico migliorerà ulteriormente, con il sereno che prevarrà su gran parte del territorio, lasciando spazio solo a qualche rara nube.
Temperature e venti
Le temperature saranno in deciso aumento, superando i 36-37°C in alcune zone interne della provincia di Trapani, del Palermitano e nei settori centro-orientali. Previste temperature tra i 37 e i 38 gradi in provincia di Ragusa.
I venti soffieranno da deboli a moderati dai quadranti meridionali, con raffiche più intense fino a tese sui settori occidentali. Sul Tirreno, i venti saranno deboli da levante, mentre sullo Ionio si presenteranno moderati da sud/sud-ovest.
Condizioni dei mari
I mari risulteranno generalmente mossi, con i bacini occidentali che tenderanno a diventare molto mossi a causa dell’intensità dei venti.
