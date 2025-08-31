Santa Croce Camerina – Due scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv oggi, 31 agosto, nel Ragusano, con epicentro a Santa Croce Camerina. Gli eventi sismici, seppur di lieve entità, non sono stati avvertiti dalla popolazione.
Due scosse di terremoto in provincia di Ragusa
La prima scossa, di magnitudo 1.8, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) all’1:51. L’epicentro si trovava a 7 km a sud-est di Santa Croce Camerina, a una profondità di 29 km.
La seconda scossa, di magnitudo 2.4, è stata rilevata alle 3:09, con epicentro a 6 km a sud-est di Santa Croce Camerina. La profondità in questo caso è stata di 28 km.
Zone interessate e nessuna segnalazione di danni
I comuni della provincia di Ragusa più vicini all’epicentro del terremoto sono stati: Scicli, Comiso, Vittoria, Modica e Ragusa. Non si segnalano danni a persone o edifici.
Lascia un commento