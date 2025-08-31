Modica – Un’esibizione straordinaria di Fiorella Mannoia ha chiuso in bellezza la stagione dei grandi concerti estivi a Marina di Modica. Ieri sera, la cantante ha regalato al pubblico del Teatro Aperto dell’Auditorium Mediterraneo una serata emozionante e indimenticabile, conquistando la platea con la sua potente interpretazione.

Il concerto, terza tappa siciliana del suo tour, ha segnato il culmine della rassegna “In Teatro Aperto”, promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi con il sostegno della Regione Siciliana e del Comune di Modica.

Anche il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha voluto celebrare la serata. “È una regola che vale in tutto l’universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare”, ha commentato il primo cittadino, citando una celebre frase dell’artista e ringraziandola per aver concluso nel migliore dei modi la rassegna estiva.