La dieta mediterranea non è una moda passeggera, ma un vero e proprio stile di vita basato su un modello alimentare riconosciuto a livello mondiale per i suoi benefici sulla salute. Non si tratta di un regime restrittivo, ma di una filosofia che promuove la varietà e l’equilibrio a tavola. Il suo segreto è racchiuso nella sua piramide alimentare, che guida il consumo di alimenti in base alla frequenza e alla quantità.

La piramide alimentare: dalla base alla cima

Alla base della piramide, da consumare quotidianamente e in abbondanza, ci sono frutta, verdura e cereali, preferibilmente integrali. L’olio extra vergine d’oliva è il condimento d’elezione, da utilizzare a crudo insieme a spezie ed erbe aromatiche per insaporire i piatti, riducendo l’uso del sale. Grassi sani sono forniti anche da frutta a guscio e olive. Il consumo di latte e derivati a basso contenuto di grassi, come lo yogurt, è consigliato in 2-3 porzioni al giorno.

Salendo verso il vertice, troviamo gli alimenti da consumare settimanalmente: le proteine. Tra queste, si privilegiano pesce e legumi (almeno due porzioni a settimana), seguiti da pollame e uova (1-4 a settimana). I formaggi, soprattutto quelli stagionati, sono da consumare con moderazione.

Al vertice della piramide, da consumare con grande parsimonia, si trovano le carni rosse e quelle lavorate (insaccati e salumi), da limitare a non più di una o due volte a settimana. I dolci e le bevande zuccherate dovrebbero essere riservati a occasioni speciali, riducendone al minimo il consumo.

È importante sottolineare che queste indicazioni si riferiscono a una popolazione adulta, mentre per i bambini le porzioni e le frequenze possono variare.

La ripartizione dei macronutrienti

Una dieta bilanciata, in stile mediterraneo, si basa su una corretta ripartizione dei macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi), la cui energia varia in base al metabolismo individuale, all’età e all’attività fisica.

Glucidi (Carboidrati): Dovrebbero costituire il 45-60% dell’energia totale, privilegiando quelli complessi come gli amidi.

Grassi (Lipidi): Devono coprire il 20-35% del fabbisogno energetico. L'attenzione va posta sui grassi saturi (presenti soprattutto in prodotti di origine animale, escluso il pesce), che non dovrebbero superare il 10% del totale.

Cibi sì e cibi no: una guida rapida

Per seguire al meglio questo modello, è utile avere una lista chiara degli alimenti consigliati e di quelli da limitare.

Cibi da privilegiare:

Cereali e pseudocereali (anche integrali).

Olio extra vergine d’oliva.

Legumi e pesce.

Carne bianca magra e uova.

Frutta secca, frutta e verdura di stagione.

Latticini a basso contenuto di grassi.

Cibi da limitare fortemente: