Vittoria – Le riforme proposte dal Governo Meloni su autonomia differenziata, giustizia e premierato al centro di un incontro pubblico organizzato dal M5S e da Network Giovani dal titolo “Autonomia, Giustizia, Premierato: difendiamo la Costituzione”, in programma venerdì 29 agosto alle ore 20:00 presso il Circolo Nautico di Scoglitti (Piazza Andrea Castelli ang. Via Messina).

Dopo i saluti istituzionali agli ospiti del sindaco di Vittoria, della portavoce M5S al consiglio comunale Valentina Argentino, dei coordinatori M5S Rosanna Fidone e Federico Piccitto, il dibattito – moderato da Gianni Di Gennaro – vedrà la partecipazione di:

Giuseppe Antoci, eurodeputato

Stefania Campo, deputata ARS

Ketty Damante, senatrice della Repubblica

Nuccio Di Paola, vicepresidente vicario ARS

Pietro Lorefice, senatore della Repubblica

Filippo Scerra, deputato e questore della Camera

Le conclusioni saranno affidate a Pietro Gurrieri, avvocato e autore di diversi saggi sul tema delle riforme costituzionali (da ultimo “Divide et impera: la separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini”, Ed. Bonanno 2025) di cui si discuterà nel corso della serata, a cui le Cittadine e i Cittadini sono invitati a partecipare.