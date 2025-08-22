Marina di Ragusa – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi nella spiaggia di Marina di Ragusa, dove quattro persone sono state trascinate al largo dalla forte corrente. Secondo le prime informazioni, due bagnanti sono stati già tratti in salvo e portati a riva, mentre le ricerche si concentrano sulle altre due persone.

L’allarme è scattato in una giornata di mare agitato, ma con la spiaggia ancora affollata. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. In mare, la Guardia Costiera sta conducendo le operazioni di ricerca.

Resta da chiarire se le altre due persone “disperse” sono riuscite a tornare a riva in autonomia o se sono state trascinate ulteriormente al largo dalla corrente. Le operazioni di ricerche proseguono senza sosta.