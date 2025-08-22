Ragusa – Continuano i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. E continuano i momenti di attenzione nei confronti dei più deboli. Ieri, la reliquia del braccio di San Giovanni Battista è stata traslata all’ospedale Maria Paternò Arezzo per essere presentata agli ammalati. Il sostegno è stato spiritualmente molto intenso. Oggi la reliquia è stata traslata nella chiesa di San Giuseppe artigiano e sarà al centro di un momento di preghiera con gli anziani nelle case di riposo che sorgono nel quartiere della parrocchia.

Domani, sabato 23 agosto, la reliquia del braccio arriverà, invece, nella parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa e qui si fermerà fino a domenica 24 agosto. Sempre domani, alle 19, in cattedrale, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Fabio Pistillo, ocd. La cattedrale precisa che non è stato dato incarico ad alcuno di raccogliere offerte. Sono in vendita i biglietti del sorteggio che avverrà il 6 settembre 2025, primo premio buono viaggio del valore di mille euro, secondo premio buono per l’acquisto di elettrodomestici del valore di 500 euro. I fedeli sono stati invitati dal parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, ad addobbare i balconi delle proprie abitazioni con i drappi votivi (acquistabili in cattedrale) e a illuminare le strade in cui passerà il santo patrono. La tradizionale “Fiera di San Giovanni” si svolgerà dal 25 al 29 agosto sulle seguenti strade: via Roma, via Natalelli, via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, viale del Fante, slargo antistante palazzo Tumino e via Giovanni Paolo II.

