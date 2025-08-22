Maltempo. Finalmente una tregua dal caldo in Sicilia. Come annunciato dalle previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, l’isola si prepara a un fine settimana con temperature leggermente al di sotto della media stagionale.
Maestrale in rinforzo sul palermitano occidentale, con raffiche vicine ai 50 Km/h, vento moderato o teso a tratti, e mare mosso su Capaci. Temperature in ulteriore calo sui versanti settentrionali, in attesa le altre zone.
Questo abbassamento della colonnina di mercurio, però, sarà di breve durata. Tra il 28 e il 29 agosto, infatti, un rapido pre-frontale porterà una nuova ondata di caldo. Le temperature subiranno un nuovo calo subito dopo il passaggio di questa perturbazione.
A lungo termine, non si prevedono stravolgimenti climatici. L’estate siciliana continuerà il suo corso, alternando caldo e possibili episodi di instabilità, ma per avere dettagli più precisi bisognerà attendere le prossime settimane.
