Ragusa – E’ Andrea Passalacqua di 15 anni il ragazzo trovato morto stamattina vicino a una stalla nell’azienda agricola di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. L’azienda agricola e zootecnica è di proprietà del padre della vittima. Indagano i carabinieri.

Il cordoglio del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì

“La terribile notizia della morte di un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua, studente del Fabio Besta di Ragusa, – scrive il sindaco di Ragusa Peppe Cassì in un post su facebook – schiacciato da un trattore nella azienda agricola di famiglia alle porte della città, lascia sgomenti tutta la nostra comunità. Alla sua famiglia e agli amici il cordoglio e la vicinanza mia e di tutti i ragusani”.