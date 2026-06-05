A Comiso si avvia alla normalizzazione la rete idrica dopo un guasto che ha richiesto oltre 16 ore di lavori continuativi. Le squadre tecniche hanno completato la riparazione nelle aree di via Piave e zona 167, dove si erano registrate criticità nell’erogazione. Nelle prossime ore la pressione dell’acqua dovrebbe tornare progressivamente ai livelli ordinari, mentre sono in corso le operazioni di riattivazione dei pozzi coinvolti.

A Comiso proseguono le operazioni per il pieno ripristino della rete idrica dopo un intervento complesso che ha interessato le zone di via Piave e della zona 167. Secondo quanto comunicato, i lavori si sono protratti per oltre 16 ore consecutive, con l’obiettivo di risolvere i danni che avevano compromesso la normale distribuzione dell’acqua.

Completata la fase di riparazione, gli operatori stanno ora procedendo alla riattivazione dei 10 pozzi che erano stati temporaneamente chiusi per consentire gli interventi tecnici. Un passaggio necessario per riportare il sistema a regime e ristabilire i livelli di pressione ordinari su tutto il territorio interessato.

Il ripristino rete idrica Comiso avviene in maniera graduale. Le condizioni del servizio idrico, spiegano dagli uffici tecnici, richiedono infatti un riequilibrio progressivo della pressione, che dovrebbe stabilizzarsi nel corso delle prossime ore.

Le aree maggiormente coinvolte dall’intervento sono state via Piave e la zona 167, dove nei giorni precedenti si erano registrati disservizi legati alla rete. La riattivazione dei pozzi rappresenta l’ultima fase operativa prima del ritorno completo alla normalità.

Ai cittadini viene chiesto di attendere ancora qualche ora per consentire il corretto funzionamento dell’intero sistema di distribuzione. Il ripristino completo dell’erogazione dipende infatti dal progressivo riempimento delle condotte e dalla stabilizzazione della pressione nelle diverse zone servite.