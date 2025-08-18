Scicli – Costruire. È questa la parola chiave che contraddistinguerà lo Scicli per la stagione 2025/26. Un verbo semplice, ma denso di significato che ha accompagnato l’argomento della cena organizzata nella prima settimana di agosto dal Presidente Bartolo Alecci con dirigenti e staff tecnico per programmare la nuova stagione 2025/2026 ed i principali obiettivi per la nuova annata.

“Serietà, organizzazione e ambizione saranno i punti cardini della nuova rinascita dello Scicli, a detta del Direttore generale della società Peppe Puglisi. La rinascita dello Scicli si sta costruendo passo dopo passo, con idee chiare e tanta passione, affidandosi a tanti professionisti e non che hanno a cuore la prima squadra del paese. E l’obiettivo resta sempre lo stesso: crescere, dentro e fuori dal campo.

Una squadra rinnovata che poggia le sue fondamenta su alcune conferme importanti rispetto alla passata stagione, ma che guarda al futuro con fiducia e nuove energie grazie all’arrivo di giovani promettenti, inseriti in un progetto a medio-lungo termine”.

A ribadire il concetto è stato il responsabile dell’area tecnica Peppe Riela che ha sottolineato, con chiarezza, la filosofia del club: “Vogliamo continuare a costruire. Ciò non vuol dire che non vogliamo vincere; ma per prima cosa dobbiamo costruire e stare bene insieme.”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente Bartolo Alecci, che ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla società in sede di mercato: “Abbiamo cercato di migliorare quello che nella passata stagione non è stato funzionante al 100%. La dirigenza ha fatto un buon lavoro e vorrei che tutti noi ci divertissimo nel fare un bel percorso, levandoci qualche bella soddisfazione.”

Il primo passo sarà il raduno fissato per il 21 agosto al Polivalente. Da quel momento inizierà ufficialmente la preparazione in vista del nuovo campionato. Lo Scicli nei prossimi mesi si servirà di tre ingredienti indispensabili nell’intento di volere raggiungere importanti traguardi: voglia di crescere, volontà di fare gruppo e fiducia nel progetto.