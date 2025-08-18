Randazzo – Il violento maltempo che ha colpito la Sicilia ha causato il cedimento di un tratto del ponte San Giuliano, sulla Strada Statale 116 tra Randazzo e Capo d’Orlando, in provincia di catania, sfiorando la tragedia. Le immagini del crollo del parapetto, riprese in un video, mostrano la fragilità dell’infrastruttura.

L’episodio ha scatenato la preoccupazione dei Comuni dei Nebrodi, che temono di rimanere isolati.

Anas avvia i lavori di messa in sicurezza

In via precauzionale, Anas ha chiuso il ponte per avviare immediatamente i lavori di messa in sicurezza. L’azienda ha spiegato che “l’ingente massa d’acqua, che ha interessato la viabilità statale e locale, ha causato il distacco del parapetto di valle dalla struttura portante del ponte”. I tecnici sono al lavoro per valutare la situazione e pianificare il ripristino della viabilità.

Per riaprire la strada, anche se a senso unico alternato, si procederà con la posa di barriere in calcestruzzo armato (new jersey). Sono già stati stanziati circa un milione di euro per la ricostruzione dei parapetti e delle pile del ponte.