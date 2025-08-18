L’INPS si prepara a erogare i pagamenti dell’Assegno Unico Universale (AUU) per il mese di agosto. L’accredito per i beneficiari abituali è previsto tra il 20 e il 21 agosto, come indicato nel calendario ufficiale. Le famiglie che hanno presentato una nuova domanda o hanno aggiornato i propri dati riceveranno invece il bonifico entro la fine del mese successivo.

Importi e novità del 2025

L’AUU è un sostegno economico per le famiglie con figli. L’importo non è fisso e varia in base all’ISEE, al numero e all’età dei figli, e alla presenza di eventuali disabilità.

Gli importi base mensili, aggiornati dal 1° gennaio 2025 in base all’inflazione, sono:

Massimo : 201 euro per figlio minore (con ISEE fino a 17.227,33 euro).

: per figlio minore (con ISEE fino a 17.227,33 euro). Minimo: 57,5 euro per figlio minore (con ISEE superiore o mancante).

Sono previste anche maggiorazioni per:

Figli con meno di un anno (+50%).

Figli tra 1 e 3 anni in famiglie numerose e con ISEE basso (+50%).

Famiglie con quattro o più figli (+150 euro al mese).

Calendario dei prossimi pagamenti

L’INPS ha fornito un calendario dettagliato dei prossimi accrediti per chi non ha avuto variazioni nei dati:

Agosto: 20 e 21

20 e 21 Settembre: 20 e 23

20 e 23 Ottobre: 20 e 21

20 e 21 Novembre: 20 e 21

20 e 21 Dicembre: 17 e 19

Per verificare lo stato del pagamento, i beneficiari possono consultare il proprio fascicolo previdenziale sul sito INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS.