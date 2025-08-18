Vittoria – L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuata costantemente dalla Questura di Ragusa, ha portato all’arresto di un giovane di Vittoria, e di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish.

Gli agenti delle volanti e della squadra di polizia giudiziaria, appartenenti al Commissariato P.S. di Vittoria, impegnati in uno specifico servizio, insospettiti dai movimenti di un giovane nei pressi della sua abitazione, hanno proceduto al suo controllo, che poi è stato esteso alla sua abitazione.

La perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di varie confezioni di hashish, pronte per lo smercio, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltellino, due bilancini elettronici di precisione e banconote di vario taglio per un ammontare di 195 Euro.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, il giovane è stato tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.